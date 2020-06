Hojbjerg, sin capitanía por no renovar con el Southampton

El futbolista formado en las categorías inferiores del Southampton Pierre-Emile Hojbjerg parece que va a disputar su última temporada con el conjunto inglés, a pesar de que su contrato finaliza en junio del próximo 2021.

No parece haber buena sintonía entre el danés y los dirigentes del club, ya que el centrocampista no quiere extender su relación contractual. El entrenador Ralph Hassenhüttl confirmó que no será el capitán en el próximo duelo ante el Norwich.

"Teníamos un acuerdo y yo dejé claro que si no renovaba su contrato, no sería capitán del equipo. Él sabe lo importante que es para el club", aseveró.

Después de cuatro temporadas como futbolista del Southampton, todo indica a que Hojbjerg podría salir incluso por la puerta de atrás del club. De momento, en el partido ante el Norwich, el capitán será el canterano Ward-Prowse.