Hopp rompió su silencio tras los insultos de los ultras del Bayern

El Hoffenheim-Bayern de Múnich del sábado estuvo marcado por las dos interrupciones del encuentro debido a las pancartas de los ultras bávaros, que insultaron al presidente del equipo local, Dietmar Hopp.

Tras lo sucedido, miembros del Bayern como Rummenigge o Flick lamentaron la escena, repetida momentáneamente este domingo en el Union Berling-Wolfsburgo con mensajes hacia Hopp por su gestión al frente del Hoffenheim, del que ostenta el 96% por los matices en la normativa del 50+1.

El dirigente no se ha quedado callado y la web germana 'Sport1' recoge la respuesta de Dietmar Hopp, quien aseguró que ha seguido a lo suyo: "Tengo muchas cosas que hacer, estoy sentado en mi escritorio y sigo haciendo mi trabajo. Desafortunadamente se ha llegado a una nueva dimensión, pero he visto y sentido la solidaridad hacia mi persona. Supone una gran ayuda que se vayan a adoptar medidas rigurosas".

"Me resultaría más fácil entenderlo todo si llegara a saber lo que estos idiotas quieren de mí", continuó el máximo accionista del Hoffenheim, respondiendo con este insulto a los dedicados por los ultras contra su persona.

Además, Hopp agregó que no emprenderá el diálogo con los aficionados: "No quiero mantener una conversación con estas personas, no tiene sentido. Viven en otro mundo, ni puedo ni quiero hablar con ellos. Ni siquiera sé lo que les tendría que decir".

Por último, dejó claro que seguirá acudiendo al campo pese a los mensajes que le dedican algunas aficiones visitantes: "¿Por qué no iba a ir? Las personas responsables de esto son las que deberían permanecer fuera".