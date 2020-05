"Hubiera jugado gratis en Boca"

Los caminos de Marco Materazzi y Boca Juniors nunca se cruzaron. Pero no fue por falta de ganas del defensa italiano, que reconoció que le hubiese gustado vestir la 'Xeneize'.

"Podría haber jugado en Boca tranquilamente. Hubiese jugado gratis, era mi sueño. Es una experiencia que uno debe tener en la vida. Yo era jugador de ese estilo, de vida o muerte, agresivo y duro", confesó en 'TNT Sports'.

Materazzi explicó que pudo estar en un 'Superclásico en La Bombonera". "Lamentablemente, el resultado final no fue favorable, pero fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como ex jugador", añadió.

Al defensa italiano le hubiese gustado coger el camino que sí hizo De Rossi. "Daniele fue a tener una experiencia desde el corazón. Para él hubiera sido más fácil dejar de jugar. Sin embargo se animó a vivir una experencia fuerte. Cuando lo vi con la camiseta en La Bombonera me arrepentí con diez años de retraso", explicó.

Materazzi mostró su amor a los colores de Boca, pese a que Diego Milito le quiso llevar por otro camino. "Me quiso enamorar de Racing, pero no lo logró. Fue una experiencia increíble, estuve un día con él, me llevó a conocer el estadio, me regaló una camiseta, pero también tengo una de Boca que me regaló Burdisso y le tengo más cariño", espetó.