"Hubiera tenido miedo de jugar, suspender la Ligue 1 fue la mejor decisión"

La Ligue 1 fue cancelada y dicha decisión aún genera comentarios de todo tipo. Para empezar, Jean-Michel Aulas fue tremendamente crítico con la decisión, pero no todos están tan en contra.

Adrien Silva, jugador del Mónaco, donde está cedido por el Leicester, habló de la cancelación del campeonato y se mostró partidario de la decisión tomada.

"Hay cosas más importantes que el aspecto económico o nuestro deseo de jugar al fútbol. Sin duda es la mejor decisión", arrancó en 'Record'.

"No me sentiría en condiciones de competir, tendría miedo por mí y por los míos. Además, la Bundesliga ha mostrado que las prisas no son buenas, con todas las lesiones que se han producido", concluyó el centrocampista.