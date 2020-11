"Hubiese vuelto al Barça, pero la directiva no tuvo pelot*s"

Pocos jugadores hablan más claros que Dani Alves. El futbolista de Sao Paulo habló en 'RAC1' sobre la actualidad del Barcelona, y volvió a dejar algunas perlas imperdibles.

El lateral habló tanto de su salida del club como del papel de Bartomeu. "La gestión se ha ido, entre comillas, prostituyendo. Quizá el presidente ha estado mal aconsejado. Para mí, ahora el Barcelona no tiene ninguna filosofía. Se ha dejado influenciar, su entorno le contamina un poco", reconoció.

Dijo Alves de la institución azulgrana que "antes tenía una identidad, ahora es un club de compra-venta. Así tendrás muchos futbolistas valiosos, pero que no defenderán tu filosofía".

"Me hubiera quedado toda la vida aquí, pero me parece una falta de respeto que me quisieran echar por la puerta de atrás. Si me hubieran tratado como deberían, seguiría en el Barça", añadió Dani Alves.

Explicó el brasileño que rechazó "mucho dinero del Real Madrid, que guste o no es un gran club, para ir al Camp Nou". De hecho, Alves pudo volver: "Me fui para demostrar que aún tenía nivel suficiente para jugar. Cuando me fui, luego me ofrecí al club para volver. Hubiese vuelto como agente libre, sin pagar traspaso, pero la directiva no tuvo pelot*s de reconocer que se habían equivocado".

Alves desveló que después de la Juventus pudo unirse de nuevo a Pep Guardiola en el Manchester City, pero se marchó al PSG "por la familia". "También me llamó Neymar. Después Pep no quiso fichar, fue un poco rencoroso", añadió.

Sobre Neymar aseguró que "todos los jugadores que se van del Barcelona se arrepienten, el 100%. Pero o lo aceptas o te amargas toda la vida". "Mi año de la Juventus fue el peor de mi carrera porque yo quería que eso fuera como el Barça y no lo era. Tuve que reinventarme y tirar de resiliencia", confesó.

Alves tuvo una conexión especial con Leo Messi, al que rindió a alabanzas: "Es imposible no echar de menos eso. Tenía una conexión brutal con Messi. Ahora parece que está en solitario. Messi es el escudo del Barça. Lo que ha hecho por el club es tan grande que el estadio debería llevar su nombre".