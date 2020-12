"Hubiésemos ganado con Copito de Nieve en vez de Serra"

El presidente del Betis, Ángel Haro, se defendió de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos tanto por la situación del equipo como del mismo club.

"Debe haber lealtad institucional. Es bueno y sano que haya una oposición, pero en este caso las formas no fueron las adecuadas. Los béticos no se merecen esto", dijo Haro en 'COPE Sevilla' sobre las críticas de Caro Ledesma y Galera.

Habló también Haro del papel de Serra Ferrer en las elecciones de 2017. "¿Serra para ganar? Nosotros fuimos a por él pensando que era lo mejor para el club en una posición que no era la de director deportivo. En la Junta contra Salas, aunque hubiésemos tenido en ese puesto a Copito de Nieve, hubiésemos ganado. Que la llegada de Lorenzo trajo una ilusión añadida, sí, pero la diferencia fue abismal", reconoció.

"Tuve una buena relación con él, cercana a la amistad. Pero no lo reconozco en las declaraciones que está haciendo, hablando de gestión económica. Debería ser más moderado, él tiene experiencia en eso y no salió bien. No necesita el Betis rescatadores. Su reconocimiento lo va a tener siempre", insistió Haro sobre Serra Ferrer.