"Hubo jugadores que renunciaron a la Selección por Bielsa"

El nombre de Marcelo Bielsa ha vuelto a dar la vuelta al mundo futbolístico tras lograr el ascenso con el Leeds United, que vuelve a la Premier League después de 16 años. Un logro que, para algunos, se está vendiendo como un hito de manera desproporcionada para el técnico argentino.

Un ejemplo es el de Diego Cagna, ex futbolista argentino que jugó en el Villarreal, estuvo en la Selección Argentina y es ahora entrenador. Y desde su punto de vista, la exposición de Marcelo Bielsa es excesiva en comparación con sus logros en los banquillos.

Conocedor de Bielsa tras coincidir con él con la 'albiceleste', así hablaba Cagna en 'TNT Sports': "Yo no soy de volverme loco ni fanatizarme. A mi gusto, en un equipo, Bielsa es difícil por su obsesión; en la Selección es más llevadero. Yo siento que me quería mucho, pero en una Copa América tuvimos un intercambio por el retroceso de los delanteros, creo que no le gustó y no me volvió a citar".

"En la Selección habíamos jugado un amistoso y me llevó a hablar caminando solos y me marcó todo lo que hice mal. Cuando le pregunté si no había hecho nada bien me dijo que eso no me lo iba a decir. Renunciaron jugadores a la Selección por Bielsa", aseveró el ex jugador.

Sobre esa hipermediatización de Bielsa, Cagna ponía este ejemplo: "Pagani, Pelusso dijeron que ganó un ascenso, no una Copa del Mundo. Y no están equivocados, tienen razón. Lo que pasa es que hay algo de Marcelo que no sé por qué razón genera grandilocuencia, que se debe resaltar mucho lo que hace".

"No sé qué es. Hay muchos descendientes de su zona, de su idea, rosarinos que dirigen, unos con éxito, otros no tanto y lo tienen de ídolo. Parece que porque lo vieron decidieron ser técnicos y todos hablan de él. Está perfecto lo que genera, no reniego", concluyó.