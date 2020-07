"Hubo un día en el hospital que parecía que iba a morir"

Chico Flores, uno de los positivos por coronavirus en la expedición del Fuenlabrada en La Coruña, tuvo que ser hospitalizado el pasado viernes. Por fortuna, este martes le dieron el alta médica.

El defensa del conjunto madrileño concedió una entrevista en 'El Chiringuito' en la que contó cómo está viviendo esta situación: "He tenido dos momentos en los que me he llevado un susto importante. Uno fue cuando me tuvieron que llevar al hospital".

"Venía de dos noches pasándolo muy mal y luchando contra la fiebre. Tenía dolores de todo tipo y no me podía ni mantener de pie", continuó el jugador del Fuenlabrada.

"Una mañana en el hospital tuvieron que venir los doctores a ponerme bastante medicación por las vías, porque parecía que iba a morir. He pasado momentos desgradables...", confesó.

Además, Chico Flores pidió responsabilidad: "He estado en muchos equipos y países y siempre se aprende más de lo negativo que de lo positivo. Mando un mensaje a todo el mundo para que se conciencie, porque esto le podría haber tocado a cualquiera":

"Nosotros no hemos cometido ninguna negligencia. Nos hemos dedicado a entrenar y a seguir el protocolo que nos mandan. Lo primero está la salud. Tengo familia y también lo han pasado muy mal. Solo pido, por favor, que la gente se conciencie, porque el virus sigue estando ahí", concluyó.