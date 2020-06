Hudson-Odoi, sobre la acusación de violación: "Sabía que se limpiaría mi nombre"

Hudson-Odoi (19) anunció este sábado que la policía confirmó que no tomará medidas por la acusación de violación que recibió por parte de una chica de 19 años que conoció en las redes sociales.

El atacante del Chelsea fue arrestado el pasado 17 de mayo tras una discusión con una mujer, según informó el diario británico 'The Sun', a la que pidió que llegara a su casa llevando lencería.

"Me he quedado en silencio y he ayudado a la policía durante sus investigaciones, ya que sabía que pronto llegaría el día en que se limpiaría mi nombre", escribió Hudson-Odoi.

"Tras una investigación completa y exhaustiva, la policía ha confirmado que no tomarán más medidas", agregó.