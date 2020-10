Hugo Duro y Gutiérrez dan el triunfo al Castilla en su debut

Volvió Segunda B, volvió el Real Madrid Castilla, y lo hizo con victoria. El equipo de Raúl González Blanco puso la primera piedra en el camino con un sólido triunfo ante Las Rozas.

Los madridistas, con un equipo aún más joven y formado por algunos de los campeones de la Youth League como Miguel Gutiérrez, Chust, Arribas o Dotor, cuajaron 90 minutos notables. Debutó sobre el final Theo Zidane.

Delante estaba precisamente un ex madridista y compañero de Raúl como Iván Helguera. El ex central no pudo abrir con triunfo su carrera como entrenador en Segunda División B al frente del conjunto madrileño, al que tomó este verano.

Se abrió el partido con acción y el primer gol del Castilla. Fue en el minuto 12 por mediación del ex getafense Hugo Duro, en su debut con el filial blanco. Arriba formaba dupla con su tocayo Vallejo, canterano del Málaga y con experiencia ya en Segunda a bordo de blanquiazules y Deportivo.

Poco después, en el 25', Miguel Gutiérrez llegaría desde atrás en una de sus habituales subidas para meter el 0-2 en un primer tiempo de dominio blanco. Pudo llegar el tercero, pero Yelco Ramos intervino bien.

En la segunda mitad, el Castilla sobrevivió con uno menos por la expulsión de Pablo Ramón y David Barca, que ya había avisado, apretó las cosas con un cabezazo en el 89' para hacer el 1-2. Un poco de picante a un añadido donde no se movió más el marcador.