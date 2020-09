La alegría del debut soñado: un goleador y un salvador para 'la Rojita'

El portero Josep Martínez debutó con la Sub 21 y fue protagonista parando el penalti a Mitrovski en el minuto 89 que supuso la victoria de España. Tras su gran partido, analizó su estreno: "El debutar con tu Selección representando a tu país es el sueño de todo jugador desde pequeñito y estoy muy feliz".

"La verdad es que he pensado en todo lo que llevaba detrás, pero esto sigue, no para aquí; soy una persona ambiciosa y quiero más. He visto bastante nervioso al lanzador, le he hecho un pequeño amago de que me iba al otro lado y por suerte lo ha tirado bastante centrado", comentó visiblemente contento.

Por su parte, Hugo Duro, acertado desde el punto de penalti del área rival, compartió felicidad con su compañero: "Muy contento de debutar. Venía trabajando mucho y tenía mucha ilusión ya solo con venir. Estar con estos compañeros es un lujo. En cuanto hubo el penalti le pedí tirarlo al míster y a los compañeros, me vi con confianza y me suele gustar tirarlos".