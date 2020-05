"Hugo Sánchez era mucho más inteligente que Cristiano"

El antiguo segundo entrenador del Real Madrid Ángel Cappa, gran aficionado del fútbol de toque del Barcelona, sorprendió con unas declaraciones sobre Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

El argentino comparó a los dos y aseguró que Hugo Sánchez era mucho más inteligente: "El portugués tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea... Pero Hugo era mucho más vivo y pícaro dentro del área. Mucho más inteligente".

Cappa, polémico siempre que habla, explicó en qué se basa para hacer tal apreciación. "Detrás de la portería me daba cuenta de los movimientos que hacía, siempre trabajaba la distracción y quedaba solo para definir", continuó.

El antiguo técnico reconoció que era un arte del truco: "Él manejaba el engaño y ese concepto es fundamental en el fútbol y en todo el juego. Hugo lo hacía de manera excepcional".

Cappa también habló dle papel del Real Madrid de Zidane. "¿Si este Madrid tiene identidad? No, creo que no. Lo que ha hecho Zidane es que el futbolista juegue libremente, pero lo que no tiene es un funcionamiento colectivo que sostenga los malos días de algunos de sus jugadores. ¿Culpa de Zidane? No lo sé, solamente pueden juzgar a los entrenadores los jugadores", aseguró.