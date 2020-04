Hugo Sánchez se ilusiona con entrenar al Madrid pero no iría al Barça

Siete temporadas jugó Hugo Sánchez en el Santiago Bernabéu, una leyenda del gol. Ganó cinco trofeos 'Pichichi' a máximo anotador. Como entrenador, su curriculum es exiguo. Pumas, Necaxa, Selección de México, Almería y Pachuca fueron sus equipos. No dirige desde finales de 2012.

"Sí, ya hablé con el presidente [Florentino Pérez] de forma directa y me dio ilusión y gusto saber que no me cerró la puerta. Está abierta la puerta de la posibilidad y me dijo que espera que el destino nos vuelva a unir nuevamente", declaró en 'AS'.

"He estado representando al Real Madrid en algunos eventos en México y América. Hasta he dirigido al equipo de veteranos del Real Madrid cuando ha venido a México y han sido bonitas experiencias. Hablé personalmente con él y le dije que estoy en la mejor disposición de contribuir y que me siento capacitado de dirigir al Real Madrid. Ahora mismo está muy bien dirigido", señaló el ex futbolista mexicano.

Hugo Sánchez no cierra ninguna puerta en España... salvo la del Barcelona. "Sí, podría ser. Obviamente que dentro de esos equipos no contemplo la idea de que sea el Barcelona. Si hay un equipo español que no sea el Real Madrid que me pueda servir de trampolín para mostrar mis virtudes como director técnico, estaría dispuesto", afirmó.