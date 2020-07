Hugo Vallejo se despidió del Dépor

Hugo Vallejo vuelve al Madrid. Es su propietario desde que salió del Málaga de forma gratuita, pero todavía no se ha calzado la elástica blanca. Se fue directamente al Deportivo de La Coruña como cedido. Su etapa en Galicia llegó a su fin y se despidió en Twitter.

"Hoy, tras seis meses, toca despedirme. Quiero dar las gracias al RC Deportivo y a todo su cuerpo técnico por confiar en mí desde el primer momento. Agradecer también a la afición, compañeros y amigos por el cariño y por haberme hecho sentir como en casa todo este tiempo", escribió.

"Ha sido una etapa en la que he aprendido, mejorado y en la que me he dejado todo por el escudo. Allá donde esté este equipo tiene un seguidor y deportivista más. Sé que la situación va a mejorar y este club volverá donde se merece, un club de primera", añadió.

En su etapa en el conjunto deportivista, que duró media temporada, formó parte de 12 encuentros de los que salió como titular en dos. Logró marcar un gol y dar una asistencia, conque se puede dar su balance como positivo en tierras gallegas. Ahora, está a la espera del Madrid.