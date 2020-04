"Hulk era ridículo cuando llegó, no sabía lo que era el fútbol"

En su momento, el ex jugador Raúl Meireles no solo fue famoso por su cresta y su llamativo look. El futbolista estuvo entre la élite de Europa y, por eso, llegó a jugar en la Premier League y a comandar el Oporto ganador de la última década y media.

En charla con 'FC Porto em casa', desveló la sorpresa que le produjo la llegada de algunos futbolistas al club portugués. Y cómo luego los mismos le cerraron la boca.

"Soy un gran fan de Lisandro López, uno de los mejores delanteros que tuvimos", comenzó Meireles, que rápidamente aseguró que no siempre fue así.

"Había jugadores que llegaban, nos mirábamos y pensábamos... ¿qué está haciendo este aquí?", explicó. "Hulk era algo ridículo. En su primer entrenamiento en el Oporto no sabía lo que estaba haciendo. Ni sabía qué era el fútbol ni nada", dijo del internacional brasileño, luego gran estrella del club.

"Falcao también llegó muy perdido. Lucho, Paulo Assunçao... Fernando llegó tímido y acabó siendo un fantástico jugador. Pepe, uno de los mejores centrales del mundo y de la historia del fútbol...", continuó el ex futbolista.

Meireles, que lleva ya varios años retirado, reconoció que, de la noche a la mañana, dejó de sentir pasión por el fútbol y decidió retirarse.