Hulk rechazó al Atleti por una promesa al dueño de un bar

El comienzo de Hulk fue irregular hasta que asentó la cabeza en el Oporto. Antes de dejar el Tokyo Verdy pudo elegir también entre la oferta que le puso el Atlético de Madrid.

En una entrevista que el delantero ha hecho para el Oporto ha contado una anécdota del momento en el que le dijo al dueño de un restaurante que algún día en el estadio del Oporto.

"A los 15 años, estaba en Vilanovense y vivía en Gaia con ocho jugadores más. Un día, Artur, que tenía un restaurante en el que desayunábamos, almorzábamos y cenába,os me llamó y me dijo que me preparara. Me llevó al estadio Das Antas...", comenzó a relatar el atacante.

Artur admitió que pudo hacer las maletas para vestir con la camiseta rojiblanca, pero fue fiel a sus palabras y a su corazón. "En ese momento le dije que algún iba jugaría aquí. En 2008 tuve una propuesta del Atlético de Madrid y otra del Oporto, pero pensé en cumplir mi sueño y me alegro de haber firmado por el Oporto", explicó.

En Portugal pasó cinco temporadas hasta que se marzhó al Zenit y de ahí cogió el billete hacia la Liga CSL de China, en la que es un jugador importante del Shaghai SIPG con un contrato millonario.