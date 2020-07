Hulk se hace el interesante: "Tengo ofertas de España, Italia, Inglaterra, Alemania..."

El fútbol volvió a China y con él Hulk, que cumple su cuarta temporada y media en el Shanghai SIPG. Será, no obstante, la última. El delantero no piensa renovar su contrato, que cumple en diciembre, y con ello se abren las especulaciones sobre su futuro.

Con ellas colaboró Hulk, que en una entrevista para 'Lance' se dejó querer por todo el mundo, haciéndose seguramente el interesante, al alardear de una marabunta de ofertas para jugar la temporada que viene a sus 34 años.

"Estoy escuchando muchas propuestas de Brasil y muchos lugares incluso en Europa: Turquía, Portugal, Inglaterra, España, Italia, Alemania... Y también tengo una oferta de China. Cada día llegan más propuestas nuevas. Gracias a Dios, tengo un nombre muy fuerte en el mercado. Los clubes me han estado siguiendo y me mantengo al día físicamente, ayuda mucho", aseveró.

Tras jugar en China desde 2016 con un alto salario, Hulk empieza a buscar otras cosas: "No pondré el tema económico por delante del deportivo. Estoy hablando con Dios para tomar la mejor decisión, ser muy feliz y continuar mi carrera. Donde fui, hice historia. Le pido a Dios que me bendiga y sigo escribiendo esta hermosa historia en el fútbol".

Se habla mucho de Palmeiras, aunque él no aclara nada, pero sí habla con cariño: "Tengo un afecto especial por este equipo, pero no puedo decir que en enero estaré en Palmeiras... o no. No quiero engañar a nadie. Soy muy profesional, jugaría en cualquier club".

"Si voy a Brasil, siendo Palmeiras o cualquier otro equipo, me ocuparé de dar lo mejor de mí. En el campo, dejaré todo allí y daré mi vida para ayudar al equipo, sea lo que sea. Lo hago por pasión", añadió.