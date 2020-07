¿Humillado? Sustituido un jugador de 17 años en Rumanía a los 65 segundos

La normativa de algunos campeonatos de menor nivel provoca situaciones surrealistas como la sucedida este domingo en Rumanía.

Academica Clinceni y Dinamo de Bucarest disputaron un partido importantísimo por la salvación en Rumanía en el que se impuso el visitante, un histórico venido a menos, después de que los locales fallaran hasta dos penaltis.

Pero la noticia no estuvo ahí. En los visitantes entró como titular el joven de 17 años (este lunes cumple 18) Ioan Borcea, pero no duró más allá de 65 segundos en el terreno de juego.

Las reglas de la Liga Rumana dicen que al menos dos jugadores Sub 21 tienen que aparecer en el once inicial y Adi Mihalcea, el técnico, decidió usar una trampa para sortear la ley. Borcea fue titular y, recién rebasado el primer minuto de juego, fue sustituido por Valentin Lazar.

"He hablado con Borcea y le he explicado la situación. Tendrá posibilidad de jugar más adelante. Es una situación desagradable, pero necesitamos resultados. Ya veremos si jugamos más o no", explicó el técnico.

El Dinamo de Bucarest, que no había ganado desde el reinicio, se impuso pese a las dificultades. Mihalcea criticó a los otros equipos de la Liga Rumana: "Como tontos, hemos estado confinados mientras otros no lo han hecho".

Curiosamente, esta sustitución exprés no es la más rápida de la historia, pues Alin Fica, de 18 años, fue sustituido en el Cluj a los 24 segundos de juego.