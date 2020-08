Huracán Gasperini: por qué el Atalanta se ha convertido en el equipo de moda

Minuto 75. El Atalanta le va ganando 4-1 al Valencia. Gasperini decide que es hora de hacer un cambio. Quita a Caldara, que es defensa central, y mete a Duván Zapata, delantero centro. ¿Ver para creer? No con Gasperini, interesado en el juego. En vencer también, pero jugando, haciéndolo bonito, marcando goles, cuantos más, mejor. Aquella sustitución define bien al entrenador del Atalanta.

Este Atalanta es un soplo de aire fresco, la última celebración del fútbol de ataque. Gasperini encabeza la lista de entrenadores que apuestan por los carrileros bien abiertos, de ida y vuelta, y los tres centrales. Es frecuente ver al Atalanta llegando al área rival con seis y siete futbolistas diferentes, jugadores que minan, presionan y ahogan las opciones del contrario. Una maraña de la que es difícil salir, un huracán que puede arrasarte.

No es casualidad que el Atalanta se haya convertido en el equipo con más goles en una Serie A en el Siglo XXI, con 98 dianas, tras superar el récord establecido tres años antes por el anhelado Nápoles de Maurizio Sarri. No solo eso: este Atalanta está entre los diez más anotadores de la historia del 'Calcio'. Todos con los que comparte 'top' pertenecen a otra época, a los años 40 y 50, antes de la instauración del llamado 'Catenaccio'. Desde entonces, pocos se acercaron a esos registros ofensivos. El Atalanta sí lo ha logrado.

Se enfrentan, en cualquier caso, dos de los conjuntos más goleadores de Europa. En media anotadora entre competiciones domésticas y continentales, gana el PSG al Atalanta (2,71 a 2,48), si bien es verdad que los parisinos vieron cancelada la Ligue 1 al poco de estallar la crisis del coronavirus. El Atalanta ha dado guerra hasta la conclusión de su campeonato e incluso ha llegado a soñar con la Serie A, al final (como suele pasar) propiedad de la Juventus. Se ha metido en Champions como tercero. Un hito, igualmente.

Gasperini llegó a Bérgamo en 2016 tras pasar por Genoa (en dos etapas), Palermo, Inter y Crotone. Antes dirigió en las inferiores de la Juventus, el club en el que se formó Gasperini. Fue un esforzado centrocampista con más de 50 partidos en Serie A y una larga y prolífica en Serie B. Luego pasó a los banquillos. En 2011 lo fichó el Inter de Milán posMourinho, en plena resaca de éxito tras conquistar Serie A, Coppa y Champions un año antes. No funcionó Benítez, no lo hizo Leonardo. Tampoco pudo hacerlo Gasperini: duró cinco partidos, cuatro de ellos acabaron en derrota.

Con el Atalanta, Gasperini se ha encontrado el hábitat perfecto, una estructura destinada a la formación en la que ha podido implantar su estilo desde la base y moldear futbolistas a su gusto. Antonio Percassi, ex jugador del conjunto bergamasco, ahora millonario y presidente de 'La Dea', explica la fórmula en 'El País'. "Lo más importante son los buenos ojeadores. Después necesitas entrenadores, estructura. Somos un club provincial pero en la formación de jugadores estamos a la vanguardia de casi todos los campeonatos. Desde los alevines al equipo reserva pasando por los Sub 16 y Sub 18. Esta es nuestra historia. Yo y mi hijo nos hemos formado como futbolistas en la cantera del Atalanta. Sabemos mejor que nadie lo importante que es en un club como el nuestro", comenta.

Gasperini dio el aldabonazo definitivo. "Gasperini nos cambió la mentalidad. Nuestro objetivo siempre fue salvarnos. Seguir en Serie A. Yo no sabía si este tipo de fútbol tan ofensivo que proponía el técnico podía desarrollarse en un equipo de provincias. Había un riesgo. Ahora cumpliremos diez años en Serie A. Esto es un récord en la historia del club. No nos esperábamos una transformación así. Con un tipo de fútbol que se ha convertido en algo revolucionario. Un modelo que ahora nos están copiando todos. Estamos en la línea internacional de proyección del fútbol", señala. Hace diez años el Atalanta estaba en Serie B.

Lo adoran hasta los adversarios. "Gasperini ha sido el técnico más duro al que me he enfrentado. En un Inter-Genoa cambié de esquema cinco veces para crearle dificultades y otras tantas veces me contrarrestó él cambiando su dibujo a los pocos minutos. Era como una pelea entre perros y gatos. Yo tenía que ganar a toda costa y él no quería perder bajo ninguna circunstancia. Fue un 0-0 espectacular para los que aman el fútbol", declaró José Mourinho en 2008.

El Atalanta ha desarrollado una política de fichajes expansiva en los últimos años que ha devenido en al menos medio centenar de cedidos. Los filiales encuentran limitaciones por edad en Italia. El afán formativo de la entidad de Bérgamo ha encontrado una solución en la contratación, cesión y vigilancia de jugadores prometedores. Trabajando para el futuro. El presente se llama PSG. Y en caso de derrota, nada aplacará a Gasperini: "Ganaremos o aprenderemos, perder, nunca".