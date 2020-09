Iago Herrerín confirmó el interés del Besiktas

El futuro de Iago Herrerín puede pasar por Turquía. El propio portero del Athletic confirmó el interés que tiene el Besiktas para ficharle de cara a esta temporada 2020-21.

"La verdad es que no hemos recibido oferta del Besiktas, pero sé bien que están interesados. Ahora están hablando con mi agente. Fabricio Ramírez me ha contado muchas cosas buenas del club y dice que Estambul es una ciudad increíble", dijo Herrerín en 'AS'.

Reconoció el cancerbero que está en su último año de contrato, pero que "hay varios clubes que se han interesado". "Vamos a ver lo que pasará. Quedan seis días para el cierre del mercado", añadió.

El Besiktas no es el único club turco que se ha interesado en Iago Herrerín. "Tras la desafortunada lesión de Fernando Muslera, el Galatasaray buscó un portero para reemplazar esa baja. Mi representante ha negociado con el Galatasaray, pero no hemos llegado a un acuerdo", informó.

Además, también habló del interés del Hatayspor, pero Herrerín tenía "otras opciones cuando negociaban" con el Athletic.