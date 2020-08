Iago Indias dice adiós al Espanyol con la "espina" de quedarse sin debutar

El Castellón anunció esta semana el fichaje de Iago Indias. El central de 24 años jugará en Segunda División, lo que significa que se enfrentará al Espanyol, en cuyo filial jugó durante las últimas temporadas sin llegar a debutar con el primer equipo.

Precisamente ese es el único reproche que hace. En una entrevista para 'AS', Iago aprovechó para despedirse con cariño del conjunto 'perico', en el que creció durante las últimas diez temporadas, y aseguró que ha sido "un lujo" estar en el 'B' a pesar de todo.

"Me voy con una espina clavada. Fueron diez años y vas viendo que tus compañeros van tirando para arriba y tú te quedas atrás. Parecía que llegaba mi momento, pero nunca llegó. Es la ilusión que tiene alguien de niño. No todo el mundo puede llegar en el mismo sitio, me toca buscar otro camino", explicó.

También detalló cómo fue su salida: "Tenía un año más de contrato. Pero una vez se suspende LaLiga, me reúno con los anteriores coordinadores y les digo que quiero salir ya que no tengo hueco en el primer equipo. Ellos querían que estuviera un año más, pero respetaron mi decisión. Al nuevo coordinador le dije lo mismo. Todos me ayudaron. Solo puedo agradecérselo".

"El Espanyol es mi vida, mi ilusión era llegar al primer equipo. Es un club histórico. Para mí lo tiene todo: está en una magnífica ciudad, la afición, la apuesta por la cantera...", detalló Iago Indias, que continuó: "Lo que más duele es que a los canteranos se les exige más. Somos gente de la casa y a veces he visto sufrir a mis compañeros. Estoy muy agradecido y ha sido un lujo estar en el filial".

Por último, alabó a Nico Melamed, uno de los proyectos más interesantes del Espanyol: "Es la gran promesa del club, es un jugador que entra por la vista, que tiene buena técnica, se perfila bien, conduce rápido y tiene un gran disparo… En Segunda puede tener un gran papel. En Segunda B iba sobrado. Para mí es una de las grandes esperanzas".