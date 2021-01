Ibai, a Llorente tras el partido: "Me estás tocando los c*jones"

LaLiga anunció hace unos días que Ibai Llanos, famoso 'streamer' de videojuegos, retransmitiría el Atlético-Valencia de este domingo. Al finalizar el encuentro con la victoria rojiblanca, Marcos Llorente le concedió una entrevista muy original.

"Eres la sensación del Atleti. Me das incluso un poco de rabia: eres guapete, tienes una bonita sonrisa, un buen cuerpo, juegas a futbol y encima ganas... me estás tocando un poco los c*jones", le dijo el 'caster' al futbolista.

Llorente, con una carcajada entre medias, respondió con un claro y conciso: "La madre que te pario". Además, el centrocampista reconoció que no olvidará las dos primeras semanas de entrenamiento con el Cholo en cuanto a dureza se refiere: "Las primeras dos semanas no se me van a olvidar nunca. Fue una salvajada. Mientras nos gritaba cuando corríamos, insultaba por dentro".

Por último, Ibai preguntó al futbolista sobre lo que haría si finalmente se coronan como campeones de Primera. "Si ganamos la Liga habrá una celebración especial. No todos los días se gana una y yo nunca la he podido lograr", concluyó Llorente.