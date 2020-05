Ibai Gómez comparó el parón con una lesión

El jugador del Athletic Club Ibai Gómez considera que el regreso a la actividad tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19 se está llevando a cabo "como cuando estás lesionado, que vas dando pasitos" poco a poco hasta estar recuperado del todo y poder jugar ya partidos.

"Esto es como cuando estás lesionado que vas dando pasitos y te vas dando cuenta de que vuelve a ser fútbol. Y eso a nosotros nos da mucha felicidad porque es nuestro trabajo pero también nuestro hobby de toda la vida y nos gusta el fútbol. Y esta semana se asemeja ya un poco más", dijo el delantero bilbaíno en una rueda de prensa telemática desde las Instalaciones de Lezama.

Para Ibai, "el cambio más grande" con respecto a una pretemporada normal "es que al final no tienes partidos amistosos". Aunque cree que el Athletic tiene "suerte en ese sentido porque hay un grupo muy competitivo y cada vez que se hace partido es bastante parecido a un partido de verdad".

De todos modos, asume que "la situación es la que es y no nos queda otra que amoldarnos e intentar llegar lo mejor posible a la competición".

El extremo rojiblanco no se ha parado a pensar demasiado en la posibilidad de haya contagios de coronavirus en el vuelta al trabajo y prefiere centrarse en intentar "volver a disfrutar de la vida". "No te puedo hablar sobre la posibilidad de contagios ni lo que dice (Javier) Tebas (presidente de LaLiga) porque no tengo la información suficiente para saber si hay posibilidad de contagios o no", dijo.

"Y temor... estoy hablando desde la única posibilidad que tenemos que es seguir intentando hacer las cosas lo mejor posible. En lo único que pienso es terminar con todo esto y poder disfrutar de la vida, no del fútbol, sino de la vida cuanto antes y de la mejor manera posible", reflexionó.

En esa línea, se manifestó dispuesto a seguir los consejos de los dirigentes deportivos de tener "como ejemplo" a "la Bundesliga", que ya "se ha reanudado".

"Ya hemos visto que la Bundesliga se ha reanudado y que las personas que mandan en estos momentos aquí han dicho que hay que tomar como ejemplo la Bundesliga. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar lo mejor preparados por si llega ese momento", resumió su actitud hacia la vuelta a la actividad.