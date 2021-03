Ibai Gómez, convencido de haber acertado quedándose en el Athletic

No recibió su primera convocatoria hasta noviembre, y no ha jugado hasta el pasado 15 de febrero. Fueron sus primeros y, hasta la fecha, únicos once minutos de juego. Pero Ibai Gómez está convencido de haber acertado quedándose en el Athletic.

No contaba para Garitano, y eso le condenó al ostracismo. Relegado al olvido desde el parón por el coronavirus, la situación agravó este curso.

El reemplazo del técico de Derio por Marcelino no ha hecho que su situación mejore, pero él se mantuvo firme. Desestimó las ofertas que le llegaron en enero y se quedó en el club, con el que tiene contrato hasta junio de 2022, pese a todo.

La recompensa ha sido escasa por el momento. Devorado por la competencia, Ibai, de 31 años, solo ha jugado once minutos, en el encuentro ante el Cádiz del pasado lunes 15 de febrero.

Pero, pese a todo, parece conforme. "Es algo que valoro muchísimo porque, sinceramente, lo he echado en falta y ha sido muy sincero desde el primer día", dijo, en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

"Yo he hablado con él; él y yo sabemos las cosas que hay. Yo soy consciente de lo que hay y estoy feliz porque estoy aprendiendo muchísimo. Yo soy el que he decidido quedarme", continuó.

No tira la toalla, y confía en volver a tener importancia. "Quedan meses con cosas muy ilusionantes por delante. Sabiendo que va a ser complicado tener minutos, pero he tomado esta decisión, así como en otro momento tomé otra distinta y no se me dejó", afirmó.

"Marcelino es un entrenador 'top', con unos conocimientos extraordinarios, de los que tengo la suerte de intentar ser lo más esponja posible para crecer a todos los niveles", sentenció, para finalizar.