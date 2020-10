Ibai volvió a dar de lado a Courtois: eligió a Ter Stegen para el FUT Draft

No tiene bastante Ibai con hacerle la vida imposible a Courtois en el 'Among Us', también tiene que hacerle la puñeta en el FIFA. Lo suyo es un pique de nunca acabar.

Estaba eligiendo Ibai a sus jugadores para el popular modo FUT Draft, cuando le tocó escoger portero. Él quería a Courtois, y de los cinco, el belga estaba en medio.

A Ibai le dieron a elegir entre De Gea, Sczcesny, Burki, Ter Stegen y Courtois. Y él quería al portero del Real Madrid, que para algo es su colega de ocio digital, y no porque fuera a mejorar la química del equipo.

Pero algo pasó. Decía que le iba mal el mando. Que no funcionaba bien el joystick... Y eligió a Ter Stegen. Y esa es una decisión para la que no hay vuelta atrás.

Lo que ocurrió después a nadie le sorprenderá. Porque el vídeo llegó a manos de Courtois, quien se tomó con bastante buen humor la traición de su compañero de fatigas. y le volvió a dedicar ese insulto que tanto le gusta lanzar al bueno de Ibai. Sí, ese sobre su perímetro.