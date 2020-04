Ibargüen elige su gol más especial con el América

Ibargüen (27) ha marcado 13 goles con el América, desde su llegada al club mexicano, pero hay uno que recuerda especialmente. Fue el que anotó ante Chivas el que más ha celebrado.

"Venía como con una espinita que no me la había podido sacar porque era el primer año acá y se me había dificultado un poco", admitió el extremo, que tiene contrato hasta diciembre de 2021.

"Eran momentos complicados y entré desde el banquillo con ganas porque estaba el estadio lleno, la gente apoyando, el resultado en contra...", explicó.

Ibargüen, que ha marcado un total de 57 goles en toda su carrera, pasó por Cortuluá, Bogotá, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Racing Club antes de llegar al América.