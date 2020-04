Iborra, ilusionado con poder jugar en la Selección Valenciana

El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra reconoció que le haría ilusión estrenarse en un partido con la Selección Valenciana, en la que le gustaría compartir equipo con futbolistas como Héctor Rodas, Paco Alcácer o Bruno Soriano, y comentó que debe ser "algo comparable" a jugar con el combinado nacional.

"No he tenido la suerte de estar en las categorías inferiores de la selección y me haría ilusión poder jugar con la camiseta de tu tierra. Ojalá que en un futuro no muy lejano, porque uno ya tiene cierta edad, se puede dar", dijo en una charla virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV).

Iborra desveló que en alguna ocasión ya ha hablado con el presidente de la FFCV, Salva Gomar, de la posibilidad de organizar un amistoso con la Selección Valenciana. "Todos tenemos ganas de hacer un partido", precisó Iborra.

Precisamente, el presidente de la Federación adelantó en esa misma charla que su deseo es organizar un partido amistoso de la selección para recaudar fondos para luchar contra el coronavirus, aunque subrayó que deberá jugarse más adelante, cuando se solucione la crisis sanitaria.

El centrocampista del Villarreal, que participó en la conferencia junto a los valencianos Toni Lato y Pablo Fornals, comentó que pasa el confinamiento en su casa de Moncada (Valencia) junto a su familia y que intenta entretenerse con una doble sesión de entrenamiento al día y viendo la televisión.