Iborra reconoció que tienen que mejorar para alcanzar la zona europea

Vicente Iborra, centrocampista del Villarreal apuntó que lo hecho hasta ahora no da, por lo que deben aprovechar esta recta final de la temporada para mejorar aquellas cosas que han impedido estar en las plazas europeas.

"Lo que hemos hecho no nos da, no llegaríamos al objetivo, por lo que tenemos que mejorar y tenemos que hacer más. Tenemos una última fase en la que creo que somos capaces de alcanzar los puntos que nos metan en la zona de puestos europeos. Tenemos que mejorar como he dicho antes, y lo bueno es que el equipo lo único que quiere es trabajar y ser mejor para poder dar el empujón que nos lleve a esas plazas", explicó.

Por ello tiene claro que deben mejorar en esas cosas que nos impiden llegar a esas plazas europeas, algo para lo que han estado trabajando y hablando para encontrar la solución y crecer como equipo de cara a esta recta final.

Iborra reconoció que afrontan un reto importante y un calendario exigente, pero apostilló que cuentan con una plantilla de calidad y de nivel para poder hacerlo bien y lograr ese objetivo final.

"Este va a ser un tramo exigente, pero creo que tenemos un equipo preparado para competir con cualquiera, y estamos trabajando para demostrarlo. Tenemos muchos enfrentamientos con los equipos de arriba y nos vamos a jugar muchas cosas, pero queremos demostrar que podemos hacerlo y afrontarlos como lo hemos hecho en la primera parte de la temporada en la que competimos bien", recordó.

Respecto al momento actual y cómo ve las cosas en el día a día, señaló que las sensaciones son muy positivas, porque si estamos entrenando y estamos todos juntos se debe a que la sociedad está mucho mejor.

Por último, lanzó un mensaje a la sociedad al recalcar que hay que hacer las cosas como toca, con responsabilidad. "Aunque todo va mucho mejor, desgraciadamente sigue habiendo un número de muertes, de contagios y de ingresos, por lo que no debemos bajar la guardia", sentenció.