Iborra se quejó del criterio con las manos en el área

Iborra, centrocampista del Villarreal, fue cuestionado sobre la polémica generada por el arbitraje y el VAR la pasada jornada en su partido en San Mamés: "Es verdad que han ocurrido muchas cosas, pero tenemos que tratar de mejorar como equipo. Hay aspectos ajenos que no dependen de nosotros. Debemos ser más fuertes, pasar por encima de todos los obstáculos que se nos presenten y tirar hacia adelante porque no podemos hacer nada ante ciertas circunstancias".

"No quiero crear polémica porque pienso que cada semana benefician y perjudican a alguien. Esta semana nos ha tocado ser los perjudicados. En el partido del otro día, hay varias jugadas claves que decantan el partido. Nadie tiene claro el criterio de las manos. Si hay un gesto natural que te indica que no quiere hacer manos es ponértelas detrás de la espalda. Es lo que hizo Pau y pitaron penalti. Él no puede cortárselas. No sé, no hay un criterio único. Es un jaleo para todos y es algo que se debe aclarar para llegar a ese criterio único", explicó.

Acerca del Leganés, el próximo rival, Iborra resaltó sus virtudes: "Es un rival muy duro. Se juega sus opciones de mantener la categoría. Hoy en día es muy difícil ganar un partido. Debemos estar preparados para todo lo que pueda ocurrir. Tener la mente preparada, empecemos ganando o perdiendo. El partido dura 90 minutos y puede decidirse en cualquier minuto. Somos conscientes de la dificultad del choque", insistió en rueda de prensa.

Tras sus dos últimos resultados, el Villarreal se ha descolgado ligeramente de la zona europea de la clasificación. "Tenemos mucha ilusión. Estamos en la fase más importante para llegar al objetivo final, tras mucho trabajo. Lo que queremos es volver a ganar ante un rival muy exigente que se juega sus opciones de salir de abajo", apuntó.

"No nos pondrá las cosas fáciles. Si hacemos bien las cosas, seremos capaces de lograr la victoria. Si lo conseguimos, nos pondríamos en una situación bonita para afrontar con expectativas e ilusión nuestro objetivo. Si ganamos, nos volvemos a enganchar a los puestos de arriba. Volveríamos a mirar con ilusión los puestos de arriba. Ahora, solo pensamos en Leganés", incidió.

El futbolista fue preguntado sobre el coronavirus y la incidencia que está teniendo en el mundo del fútbol, obligando a jugar a puerta cerrada en algunos encuentros. "Sería muy valiente opinar sin ser experto en el tema. Confío plenamente en los profesionales competentes en este tema. Nosotros tomamos las medidas preventivas para evitar que se propague", dijo.

"Sinceramente, no entiendo que se hagan partidos a puerta cerrada, cuando se celebran otros eventos que también pueden provocar la propagación del virus. Creo que sería alarmar mucho una situación en la que debemos tener respeto, pero no dramatizar. Queremos jugar con nuestra afición. Jugar en casa es muy importante. No me parecería justo ni correcto que se jugaran algunos partidos a puerta cerrada y otros no", concluyó.