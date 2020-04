Ibra atizó al Malmö y reflexionó sobre su futuro

Cada vez que Ibrahimovic habla, algunos se echan a temblar... El sueco no deja títere con cabeza.

En conversación con 'DPlay Sports', Ibrahimovic respondió a los que le acusan de invertir en el Hammarby y no en el Malmö, club en el que empezó como jugador: "No era querido, no era bienvenido... Le he dado 10 millones de euros, yo creo que deberían estar agradecidos".

"Al menos he hecho algo por el club. Diez millones de euros en tiempos como estos... eso es bastante bueno, ¿no?", se preguntó en voz alta.

Este sentimiento parece haber ido creciendo en Ibra desde el principio de los tiempos. "Jugué para el Malmö, hice lo que hice por el club, incluso cuando no fui bien recibido, incluso después de haberme engañado con mi primer contrato. Creo que he sido bastante generoso", continuó.

Criticó también que derribaran una estatua suya: "Me da pena. Lo que quieren es atención y que los medios escriban de ellos, pero es de nivel de guardería. La estatua era lo que era, pero que la hayan derribado no significa que mi historia se caiga, perdurará para siempre", dijo.

En otro orden de cosas, Ibrahimovic se refirió a su futuro. "Tengo contrato con el Milan hasta junio. Veremos cómo acaba... si acaba. He dicho que quiero jugar al fútbol el mayor tiempo posible, no sé si podrá ser. Soy una persona que quiere aportar al equipo, no jugar por lo que he hecho o por lo que soy. Si eres parte de un equipo, deberías poder contribuir con algo. A ver qué pasa", concluyó.