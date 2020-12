Ibra, de delincuente a estrella del fútbol mundial

Arrogante. Soberbio. Egocéntrico. Narcisista. Estos adjetivos definen a uno de los grandes delanteros y al mejor futbolista de la historia de Suecia. Se trata de Ibrahimovic, un jugador muy carismático. El gigantón siempre centra todas las miradas porque cada vez que sale a hablar sube el pan. Cuando tiene que referirse a alguien o a algo en particular no se corta ni un pelo, ya sea dentro o fuera del campo.

Y a la hora de describirse a sí mismo... Zlatan es un personaje sin igual con un origen desconocido por muchos. ¿Qué hay detrás de estas actitudes?

Ibra, el origen

Nos remontamos a 1981, en Malmö. El 3 de octubre de ese año nació Ibrahimovic, cuyos padres eran inmigrantes que huían de la guerra de la antigua Yugoslavia. Jurka Gravić, de origen croata, y Sefik Ibrahimovic, de origen bosnio, se conocieron en suelo nórdico y trajeron a este mundo a un niño que tuvo una infancia muy dura. Con tan solo dos añitos, el bueno de Zlatan, afincado en el barrio de Rosengård, donde vivían las familias inmigrantes, vivió el divorcio de sus padres. Su madre, limpiadora de profesión, y su padre, conserje de un edificio, decidieron separarse y eso afectó de lleno a su hijo.

El pequeño desarrolló un síndrome de emaciación, lo que le llevó a sufrir un adelgazamiento extremo. Eso marcó un antes y un después en su vida, ya que pasó a centrarse única y exclusivamente en la calle. Era un negado en el colegio, ni lo terminó, pero sí era bueno para sobrepasarse con algunos compañeros. Su actitud era nefasta y esto fue solo el principio.

En su autobiografía 'Yo soy Zlatan Ibrahimovic', firmada por el periodista y escritor sueco David Lagercrantz (2011), reveló cosas inimaginables. Lanzaba huevos a prostitutas, robaba en las tiendas, hurtaba bicicletas… Era su estilo de vida y lo peor es que admitió que lo hacía porque le gustaba. Eso sí, las malas compañías influyeron en sus pensamientos.

Pero no hay que olvidar que también tuvo mucho que ver la falta de un padre. Ibra se dio cuenta de que era alcohólico (le afectaba el conflicto bélico en Bosnia) y reconoció en el libro que más de una vez tuvo que robar comida porque tenía hambre: "Abría los armarios con la esperanza de encontrar comida, pero solo había cerveza. Me ocupé de mí mismo. Mi papá nunca estaba ahí".

El ladrón de bicicletas

Un hogar roto sacó el lado más oscuro de un Ibra que no tenía ningún pensamiento de abandonar esa vida, quería ser un delincuente. Lo que mejor hacía era robar bicis, algo que convirtió en un hobbie’.

¿Qué hizo que eso fuera su gran pasión? En su autobiografía lo explica con lujo de detalles: "Cuando era niño, heredé una bicicleta BMX de mi hermano. La llamé Fido Dido. Fido Dido era el dibujo de un chico temible con el pelo de punta. Me parecía lo más enrollado del mundo. Después me robaron la bici en la piscina de Rosengård. Mi padre fue allí con la camisa abierta y remangado. Es del tipo de personas que dicen: '¡Nadie toca a mis hijos! ¡Nadie les roba sus cosas!'. Pero, aún así, ni siquiera un tipo duro como él pudo hacer nada. Fido Dido había desaparecido y me quedé destrozado".

Y así fue como nació la leyenda del ladrón de bicicletas. "Forzaba los candados. Me convertí en un experto. Pim, pam y la bici era mía. Era ladrón de bicicletas y solo pensaba en eso. Era muy inocente, aunque a veces se me iba de las manos. Una vez me vestí de negro en plan Rambo, cogí una cizalla enorme y robé una bicicleta del ejército. Fue una gozada. Me encantaba. La verdad es que lo hacía más por placer que por las bicis”, espetó.

El fútbol le aportó algo de luz, pero la mala vida continuaba. Un día, en pleno entrenamiento del Balkan (uno de sus primeros equipos), robó la bicicleta de su entrenador en sus mismas narices. Por si fuera poco, un día lo pillaron de lleno y no hizo otra cosa que romper la carta en la que se le acusaba.

"No solo me dedicaba a trajinar con las bicicletas. Entrábamos y salíamos de grandes almacenes; me ponía bastante hacerlo. Me encantaba llevarme todo lo que podía.ama. Me alegro de que mi padre no se enterara nunca. El día que nos pillaron en los grandes almacenes Wessels tuve bastante suerte. Cuando llegué a casa, conseguí romper aquella carta en la que se decía que habían sorprendido a Zlatan Ibrahimovic robando. Estaba enganchado y seguí haciéndolo", afirmó.

El fútbol le saca de la delincuencia

Parecía que no había forma de sacarlo de la mala vida, que era una auténtica utopía, pero de pronto apareció la luz al final del túnel. El fútbol le ayudó a curarse del mal de la delincuencia. Con seis años, momento en el que recibió sus primeras botas, empezó a jugar en los campos de Rosengård, su barrio. No hacía otra cosa que practicar y mejorar día a día. Tenía claro que quería ser futbolista y por eso estaba hasta altas horas de la noche. Su ídolo fue Ronaldo Nazário y siempre quiso compartir equipo con él, algo que no pudo hacer realidad (al menos sí lo enfrentó).

El esfuerzo y la dedicación le llevaron con ocho años a formar parte del Football Club Rosengård, Malmö Fotbollförening, Bollklubben Flagg y Fotbollklubb Balkan. Conforme iba creciendo, el genio de Ibra tomaba un mayor protagonismo. Pasaba de jugar en equipo y alguna vez que otra se encaraba con algún compañero, lo que hizo que hasta varios padres pidieran su expulsión inmediata y los entrenadores lo mandaran a casa. Pero eso no le paraba y fue todavía más soberbio, más arrogante. En el campo cumplía con creces, era un extraterrestre.

"Siempre traté de jugar así de arrogante. Es algo que mantengo desde que era pequeño. No podía mostrar ninguna debilidad", afirmó en su autobiografía sobre ese momento de su vida.

Pero llegó un momento en el que dudó de continuar jugando a fútbol. Con 15 años, Zlatan tenía pensado irse a trabajar a los muelles de Malmö pero su agente le convenció para que siguiese en el balompié. Así, en 1996, llegó al juvenil del Malmö Fotbollförening y tres años después subió al primer equipo.

Su debut como profesional fue el 19 de septiembre de 1999 y parece que ha pasado una eternidad. A lo largo de su carrera, el genio sueco ha ganado cosas inimaginables y ha marcado goles de todos los colores.

Estrella mundial

Ha jugado en Malmö (1999-2001), Ajax (2001-2005), Juventus (2004-2006), Inter (2006-2009), FC Barcelona (2009-2010), AC Milan (2010-2012 y 2019-actualidad), Paris Saint-Germain (2012-2016), Manchester United (2016-2018) y Los Angeles Galaxy (2018 y 2019) y a sus espaldas tiene 31 títulos, enumerados a continuación: 2 Eredivisie, 1 Copa de los Países Bajos, 1 Supercopa de los Países Bajos, 4 Serie A, 3 Supercopas de Italia, 1 Liga Española, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 4 Ligue 1, 2 Copas de Francia, 3 Copas de la Liga, 3 Supercopas de Francia, 1 Community Shield, 1 EFL Cup y 1 Europa League.

Si tenemos en cuenta sus números a nivel goleador, Ibrahimovic suma 496 dianas en clubes. A esto hay que añadirle los 62 tantos que ha firmado con la Selección Sueca.

Su carrera es brillante y todavía le queda cuerda para rato. Tiene 39 años, pero parece que es como el buen vino y mejora con los años. Mino Raiola, su representante, lo ve en una forma física envidiable. "Podría jugar hasta los 50... o mínimo cinco años más", dijo en 'La Gazzetta dello Sport'.

Menos mal que salió de la vida callejera porque vaya 'masterclass' ha dado a lo largo de su carrera, lo que le ha hecho convertirse en uno de los grandes goleadores del panorama futbolístico. "Quizás hubiera acabado siendo un delincuente". Genio y figura, Zlatan Ibrahimovic.