Ibra lo confirmó: negocia su renovación y podría jugar la Euro

Cada vez que Ibra habla, da titulares. En su entrevista con 'Corriere dello Sport' y 'Repubblica', dio dos. El primero es que está negociando para renovar contrato con el Milan. El actual se extiende hasta junio de 2021. El segundo es que podría volver con Suecia para jugar la Eurocopa.

"No es ningún secreto. Ya veremos, dependerá de cómo me sienta. No voy a entrar un equipo si no tengo nada que aportar", dijo sobre esto último. De momento, está siendo uno de los delanteros más en forma de la Serie A, que se encuentra entre las cinco grandes ligas.

"Mi contrato termina en junio, pero estamos discutiendo una posible extensión", explicó respecto a su situación en el club 'rossonero'. A sus 39 años, podría cumplir los 40 en los terrenos de juego si traslada estas palabras a un nuevo acuerdo con la entidad.

Sobre sus motivaciones y objetivos actualmente, dijo: "El desafío hoy es hacer crecer un equipo joven, muy diferente al que conocí. Me da más satisfacción que una victoria. El título de campeón de invierno no me interesa, solo el título real".