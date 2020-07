"Ibra no es un jugador de Europa League, o gana algo o se queda en casa"

El siempre peculiar Zlatan Ibrahimovic concedió unas declaraciones a 'SportWeek' de 'La Gazzetta dello Sport' en las que quiso hablar sobre su futuro como jugador profesional, pero no lo hizo de una forma convencional.

Como es habitual en él, Ibra se refirió a sí mismo en tercera persona, volviendo a sorprender una vez más con sus palabras: "Ibra juega para ganar algo o se queda en casa. Yo estoy jugando gratis, solo por pasión".

"Ibra no es un jugador de Europa League y el Milan no es un club de Europa League. Dije que este Milan no es mi gran Milan, es verdad. Pero tenemos que hacer todo lo que podamos en esta situación también. Hasta el final. Ibra está aquí, Ibra se ocupará de ello. Tengo que estar allí o se irán los 'tifosi", añadió el delantero sueco.

Además, Zlatan no tuvo ningún problema a la hora de reconocer que ha tenido sus más y sus menos con Ivan Gazidis, nuevo CEO del conjunto italiano llegado desde el Arsenal: "Necesito tener explicaciones sobre el futuro, el mío y el del Milan. Veremos qué pasa con el club".

Y añadió: "Si esa es la situación, es difícil verme en Milán el año que viene, soy honesto. No sé si hay otro club después del de Milán, nunca cierro las puertas. Pero solo iré a un lugar donde pueda tener una responsabilidad, no a un lugar donde las palabras no valen de nada. Todavía siento demasiada pasión por lo que hago".

Para ocupar el banquillo del Milan suena Ralf Rangnick, director deportivo de ambas franquicias europeas de Red Bull (Salzburgo y Leizpig), aunque a Ibra no parece importarle demasiado: "¿Quién es Rangnick? No sé quién es Rangnick".

Finalmente, no dudó en dejar claro que todavía falta mucho tiempo para que cuelgue las botas: "Me dijeron que retirarme en Estados Unidos era demasiado facil y volví a Milán. Luego, el COVID-19 detuvo todo y pensé, hay algo que no quiere que me retire".