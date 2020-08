"Ibra no estará en la concentración de este lunes"

Cuando todo parecía estar prácticamente cerrado, lo cierto es que la renovación de Ibrahimovic será más complicada. A día de hoy, el agente Mino Raiola sigue sin llegar a un acuerdo con el Milan.

El delantero firmó por una temporada y ahora mismo está sin contrato porque ya acabó el curso en Italia, de modo que Ibrahimovic, para empezar, podría firmar con cualquier otro club.

El representante del futbolista ha comentado en 'Sky Sport' que Ibrahimovic no aparecerá este lunes en el inicio de la pretemporada del Milan, día en el que han sido citado los jugadores para comenzar con las pruebas médicas y los test.

"No estará en la concentración. Estamos hablando, pero todavía no tenemos un acuerdo", ha dicho Mino Raiola en el citado medio.

El agente ha explicado que no solo no hay acuerdo por el dinero, sino por el estilo. "No es solo por la cantidad económica, sino también por convicción con el estilo. Hay una negociación y somos optimistas", ha acabado.