"Ibra odió a cuatro compañeros y uno es Cavani"

Las carreras de Ibrahimovic y de Cavani son para admirar y para enmarcar. El delantero sueco se destaca por su carácter y por una marcada sinceridad que le llevó en una ocasión a contarle a un compañero en Los Angeles Galaxy quién era la persona que odiaba dentro del club parisino.

Michael Ciani habló en 'RMC Sport' de la relación entre Ibrahimovic y todo el equipo del PSG durante sus tres temporadas y media, pues en ese tiempo hubo un jugador que no tragó: Cavani.

"Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG. La única persona con la que no se llevaba bien era con Cavani. Me dijo que solo había odiado a tres o cuatro compañeros en su carrera y uno de ellos es Cavani", aseguró Michael Ciani.

El ex futbolista que se retiró en la temporada 2017-18 dijo que si una persona es cercana a Cavani, a Ibra no le gusta: "O estás con Ibrahimovic o contra él".

El sueco triunfó en el PSG, donde ha hecho los mejores datos de su carrera hasta la fecha con 51 partidos y 50 goles en la temporada 2015-16 antes de marcharse al United.