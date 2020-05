Ibra podría acabar fichando por el club que compró

A finales de 2019, Zlatan Ibrahimovic, libre de su vinculación con el LA Galaxy estadounidense, anunció su 'fichaje' por el Hammarby sueco, club del que pasó a ser copropietario. Ahora podría jugar para él como futbolista.

Ibra lleva unos días entrenando en Suecia, como si fuera un jugador más del Hammarby. Para algo invirtió parte de su fortuna en él, ganándose la antipatía del Malmö.

Su marcha del Milan, club al que llegó (o más bien, volvió) en el pasado mercado invernal, ha sido una posibilidad desde el primer momento. La situación del club 'rossonero' no es la adecuada para su lucimiento.

Y la mecha la ha prendido Jesper Jansson, director deportivo del Hammarby, al ser cuestionado por 'Expressen' ante la posibilidad de fichar, como futbolista, al copropietario del club.

"Probablemente exista alguna posibilidad de ficharlo, creo que sí. Pero solamente el propio Zlatan lo sabe. No ha dicho nada pero no hace falta que le digamos que le queremos aquí. Él no dirá nada hasta que esté 100% seguro, pero por supuesto que nos gustaría que viniera", declaró.

Por lo pronto, Ibra volvió estes lunes a Italia, y su pretemporada previa a la pretemporada que hará en Milán le servirá para estar un poco mejor preparado que sus compañeros y rivales.

El futbolista, según informó la agencia italiana ANSA, se entrenará las próximas dos semanas de forma individual en los campos de entrenamiento de Milanello.

Él, por ahora, no se cierra esta puerta. "Tengo contrato con el Milan, veremos cómo termina allí. Quiero jugar al fútbol todo el tiempo que pueda. Nunca se sabe lo que puede pasar, ya veremos", dijo el sueco en 'DPlay'.