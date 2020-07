Ibra reta al futuro: "¿Si terminará pronto mi carrera? Estoy calentando"

38 años y sigue siendo uno de los jugadores más decisivos del Milan. Zlatan Ibrahimovic, que acaba contrato con el conjunto 'rossonero' a final de temporada, mandó un mensaje a sus rivales.

Acompañado por un vídeo con algunas de sus mejores jugadas como futbolista, el delantero del Milan ha querido señalar que le queda cuerda para rato en los campos de fútbol.

"Así que piensas que estoy acabado, que mi carrera acabará pronto. No me conoces, he tenido que luchar, nadie creía en mí, así que tuve que creer yo en mí mismo", explicó el sueco.

Pero sus palabras fueron a más. "Había gente que quería destruirme, pero solo me hicieron más fuerte, más listo. ¿Y crees que estoy acabado? Solo tengo una cosa que decirte. No te gusto porque no soy tú. Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy calentando", añadió.

El Milan y Mino Raiola, su agente, se reunirán en las próximas semanas para tratar su futuro de cara a la próxima temporada. Pioli, entrenador 'rossonero', ya confirmó que lo quiere de vuelta.