Ibra rompió a llorar cuando le preguntaron por su familia

Estamos acostumbrados a ver a un Ibrahimovic duro, con esa coraza tan característica. Pero, como todos, tiene un punto débil: su familia.

Cinco años después, volvió a ser convocado por Suecia para los choques clasificatorias de cara al Mundial contra Georgia y Kosovo. En la rueda de prensa previa, Ibra se rompió por completo.

Un periodista le preguntó cómo se tomó su familia el hecho que volviera a defender los colores de su país. Ibra, que ha de estar totalmente aislado, en una burbuja, por el protocolo del COVID-19 no pudo aguantar y lloró.

"No es una buena pregunta", dijo. El periodista trató de cambiar de tema, pero ya era tarde. Ibra se llevó la mano a la cara y se le saltaron las lágrimas. Tuvo que recomponerse unos segundos, no le salían las palabras.

El atacante confesó que su hijo Vincent lo recibió en casa la última vez con un "papá, no vuelvas a irte" al enterarse de que volvía a jugar para Suecia. Al contarlo, rompió a llorar. "Pero está todo bien, solo que les echo de menos...", quiso dejar claro.

Y reconoció que mima cuanto puede a sus hijos. "Tengo dos pequeños en casa pateando la pelota. Mi esposa me dice que les diga que pare, pero yo digo que no. Podemos comprar cosas nuevas si se rompen", prosiguió.

Unos recuerdos que le emocionaron y, cuando volvió a hablar, lo hizo con lágrimas en los ojos. Demostró que tiene un gran corazón y que, para él, la familia es lo primero.

Centrado ya en su regreso, dijo que si ha vuelto es porque está al nivel. "Estoy aquí porque lo merezco, lo que hice antes no importa nada", declaró. "Es importante seguir haciendo lo que amas tanto tiempo como puedas", continuó.

Por último, contó por qué se decidió a volver al Milan. "Tras dos años en Los Angeles Galaxy me sentía vivo, pero mi representante, Mino Raiola, me dijo que era demasiado fácil para mí jugar allí. Le pregunté que quién me necesitaba más y me dijo que el Milan, por eso llamó a los 'rossoneri'. Un día sin el Milan es como un día sin mis hijos. Me gusta el proyecto del equipo. Es como si estuviésemos en una habitación y todo el mundo estuviera esperando a que viniera Zlatan y nos diga qué hacer. Quiero formar parte de esto", concluyó.