"Ibra sabía cómo sobrevivir con Mou y yo aprendí de él"

En charla con los medios oficiales del Manchester United, Marcus Rashford habló de su carrera. Además de dar más información sobre su lesión y su preparación para la Eurocopa, habló de sus inicios en el equipo 'red devil' y destacó a dos figuras por encima de las demás: Zlatan Ibrahimovic y José Mourinho.

"La mentalidad de Ibra estaba muy por encima de la de cualquier otro jugador con el que había jugado. No le importaba nada lo que otros dijeran ni lo que opinaran de él. En lo relativo a la mentalidad, fue clave en mi desarrollo", comenzó Rashford.

"Zlatan ya había jugado para Mourinho, entonces sabía cómo sobrevivir con él y eso también me vino muy bien", prosiguió.

El atacante inglés también tuvo grandes palabras para el portugués, aunque reconoció que fueron tiempos difíciles: "Fue duro, pero, en cinco o seis años, miraré atrás y lo veré como una etapa clave para ser un jugador todoterreno".

Y continuó desgranando su relación con Mou: "He mejorado mucho desde mi debut y la mejoría se la debo en gran parte a los dos años con José. Tuvimos momentos buenos y malos, pero, cuando lo recuerdo, me doy cuenta de que me hizo un mejor jguador".