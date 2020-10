Ibra saca lo mejor de Brahim

A Brahim le está viniendo francamente bien la cesión al Milan. El malacitano se ha convertido en una de las figuras del cuadro 'rossonero' y buena parte de culpa es de Ibrahimovic.

El sueco se ha convertido en su hermano mayor y juntos están rompiendo defensas a diestro y siniestro. El gigantón es su mejor aliado y eso le ayuda a seguir creciendo a pasos agigantados.

La conexión entre los dos es total y Pioli está sacando partido de ello. Sin ir muy lejos, Zlatan le regaló a su compañero el primer tanto ante el Sparta de Praga. Maravilloso quiebro a un rival y toque sutil para marcar.

Esa diana fue la tercera de Brahim, que ha llegado a este cifra tras disputar siete partidos con el Milan. Lo curioso es que supera en un gol los que marcó con el Madrid en 20 encuentros (dos hizo en total).

El equipo italiano vive un momento excepcional y no es para menos. Manda con paso firme en la Serie A y también en la Europa League. Mientras el '21' e Ibra sigan 'on fire', los de Pioli no tienen rival.