Ibra se ve reflejado en Jordan

El atacante del Milan Zlatan Ibrahimovic compartió este martes la concepción de liderazgo del estadounidense Michael Jordan, quien consideró en su documental que un auténtico ganador debe ser extremadamente exigente e intransigente con sus compañeros para empujarles hacia el éxito.

"Está bien ver 'The Last Dance' (el documental sobre la carrera de Michael Jordan). Así, la gente puede entender qué significa jugar con un deportista ganador. Les guste o no. Si no les gusta, entonces no jueguen a ese deporte", escribió Ibrahimovic en sus redes sociales.

Ibrahimovic, quien regresó este lunes a Milán procedente de Estocolmo para volver a entrenarse con su club, se refirió a un episodio de 'The Last Dance' emitido este lunes en la plataforma 'Netflix' en el que Jordan repasó sus maneras de animar a sus compañeros a que mejoraran.

Según la ex estrella de los Chicago Bulls, es necesario que el líder de un equipo sea extremadamente exigente, hasta llegar a ser muy agresivo, con tal de que sus compañeros le sigan y se plasme en un equipo ganador.

Sus propios compañeros en los Bulls aseguran que en esos momentos se sentían muy presionados por Jordan, pero admitieron que, al mismo tiempo, esa actitud contribuyó a forjar una de las dinastías más exitosas de la historia del deporte, con seis títulos de la NBA ganados entre 1991 y 1998.