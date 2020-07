Ibra, sobre el Monza: "Galliani me ha dicho: 'a 11 kilómetros está tu viejo Milan"

Zlatan Ibrahimovic ofreció unas declaraciones a la revista 'SportWeek', de 'La Gazzetta dello Sport', en las que tuvo tiempo de hablar de sus ambiciones como jugador profesional, dejando claro que no está hecho para jugar en la Europa League, sino que desea pelear por títulos mayores.

Tras poner en duda su continuidad en el Milan la próxima temporada, el delantero sueco también quiso referirse en el mencionado medio al interés del Monza en su contratación, desvelando una curiosa conversación con Adriano Galliani, CEO del club.

"Me ha llamado Galliani y me ha dicho: 'Has dicho que este no es tu Milan, a 11 kilómetros de Milán está tu viejo Milan'. Me gusta, así debe trabajar un director deportivo. Cuando me llevó por primera vez al Milan vino a mi casa a Suecia y me dijo: 'No me marcho hasta que vengas conmigo'. Cuando quieres algo, debes tomarlo, con los hechos, no solo con palabras", comentó el veterano delantero.

Pero a sus 38 años, Ibra es consciente de que tarde o temprano llegará el momento de su dolorosa retirada: "Es difícil hablar de eso ahora. Ya veremos cómo estoy dentro de un par de meses y qué pasa con el equipo".