El Benjamin Button del fútbol cumple 39 años

La carrera de Ibrahimovic es para ponerla en un marco. El delantero acumula hasta la fecha de este 3 de octubre de 2020 un total de 811 partidos oficiales, 488 goles y la friolera cifra de 33 títulos.

Pero el delantero quiere más. Ibrahimovic no piensa en los 39 años que cumple este sábado, sino en todo lo que puede aportar todavía, y es que durante la pasada temporada se ganó el derecho a renovar por otro curso más con el Milan.

Y no es para menos. acabó la 19-20 con once goles y cinco asistencias y en la actual suma tres tantos en solo dos encuentros. El Milan, prácticamente no se entiende sin el jefe Zlatan.

De momento, el futbolista se encuentra aislado, aunque en perfecto estado de salud, tras haber dado positivo por coronavirus hace unos días. "El coronavirus ha tenido el coraje de desafiarme. Mala idea", dijo en las redes sociales con su personalidad de siempre.

Porque Ibrahimovic no se esconde ni tampoco tiene reparos a la hora de mencionar que los años no pesan sobre él, ni tampoco lo harán estos 39 que ya han caído sobre su enorme espalda.

"Soy como Benjamin Button; nací viejo, pero moriré joven", aseguró Ibrahimovic en los micrófonos de 'Sky Sport tras la primera jornada de la Serie A 20-21. Hay Ibra para rato.