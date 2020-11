Ibrahimovic, 'rossonero' hasta que quiera

Días después de anotar uno de los mejores goles de la temporada en la Serie A, los rumores sobre Ibrahimovic y su futuro ocupan gran parte de la actualidad 'rossonera'.

De hecho, el sueco reconoció a 'Sky Sport' tras el partido ante el Udinese que él fue el que decidió firmar un contrato corto en su regreso a San Siro hace unos meses. "Cuando llegué al Milán hace seis meses, el club quería que firmara un contrato más largo, pero para ser honesto conmigo mismo, pedí firmar sólo por seis meses. Nadie tenía que estar incómodo. Al final de la temporada veremos cómo me siento", explicó.

"No quiero bloquear al Milan en una situación que no sea positiva. Puede que un año más... pero si sigo así le diré a Paolo Maldini: 'Si no me renuevas por un año más, no jugaré más", declaró entre risas.

Paolo Maldini, director del área técnica del Milan, fue cuestionado también por algunas de las tareas que el club tiene encima de la mesa, y reconoció: "¿Las renovaciones de Donnarumma y Calhanoglu? Cuando hablemos de renovaciones pendientes hay que recordar que también está la de Ibrahimovic".

La realidad es que Ibrahimovic es el pilar más fundamental del equipo de Pioli a día de hoy. Con siete goles en seis jornadas, el gigante sueco ha revitalizado a este Milan y su continuidad más allá del próximo 30 de junio es una obligación para la entidad milanesa.