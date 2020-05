"Icardi está fuera del Inter, no vestirá más esa camiseta"

El futuro de Mauro Icardi parece totalmente alejado de Milán. En el fútbol no se puede dar nada por sentado, pero parece complicado el regreso a un equipo en el que el italoargentino tuvo bastantes problemas durante la pasada campaña.

El ex jugador Antonio Cassano analizó su situación y dio a entender que no volverá a vestir la 'nerazzurra' bajo ningún concepto.

"Por lo que sé, Icardi no puede volver al Inter. Está fuera, no vestirá más esa camiseta ni si no se queda en París", arrancó el ex futbolista italiano.

"Creo que el Inter sacará 70 millones por él y lo venderá al PSG o a otro club. Pienso que los vale, pero tendrá difícil encontrar un equipo que pueda pagarlos", profundizó Cassano.

El PSG se mostró interesado en adquirir al jugador antes del estallido del coronavirus, pero ahora, con la crisis económica en la que desembocará el fútbol, está complicado que pueda pagar la cifra pactada en su momento.