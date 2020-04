Icardi no tiene sitio en el Inter

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina. Muchos son los jugadores que podrían cambiar de aires en verano.

Mauro Icardi no sabe qué será de él. Está cedido en el PSG y el club galo tiene una opción de compra sobre el jugador. La entidad estaría sopesando seriamente la opción de pagar al Inter 70 millones de euros y quedarse de forma permanente con el argentino.

En el Inter esperan que así sea. Javier Zanetti, vicepresidente de la entidad italiana, pasó por 'ESPN' y dejó claro que no termina de verle en la escuadra 'nerazzurra'.

A Zanetti le preguntaron por el posible regreso de Icardi y, por sus palabras, no parece que tenga mucho futuro en Milán: "No sé, no lo creo".

"En este momento no estamos hablando del mercado de fichajes. Lo importante es la salud. Después, ya habrá tiempo de pensarlo", concluyó.