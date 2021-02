La ¿provocación? de Icardi y Wanda Nara a la afición del Inter

En la ida de la semifinal de la Coppa Italia, Juventus e Inter lo dejaron todo para la vuelta con un empate a cero en un partido que acabó con polémica.

Andrea Agnelli y Antonio Conte protagonizaron un cara a cara y la tensión se trasladó después a las redes sociales, aunque esta vez tuvo como protagonistas a Mauro Icardi y Wanda Nara.

Como explicó el diario 'AS', el delantero del PSG y ex del Inter, club con el que no acabó muy bien, dio varios 'me gusta' a jugadores de la Juventus de Turín.

Por otro lado, Wanda Nara compartió una foto en sus redes y puso un mensaje con segundas: "Hoy es todo blanco y yo voy de negro".

Su publicación se llenó de comentarios de aficionados del Inter de Milán, que lo vieron como una provocación tras el empate ante la Juventus.

Icardi, a pesar de haber hecho grandes números en el Inter, no acabó bien y llegó a ser apartado y a quedarse sin el brazalete.