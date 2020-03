Ilicic fulmina la ilusión del Valencia

Ilicic hizo añicos todos los sueños del Valencia, obligado a ganar por 3-0 o una diferencia de cuatro en caso de gol del Atalanta. Quien anotó cuatro goles fue el Atalanta, un huracán ofensivo, un flan en defensa. Le bastó para vencer al triste Valencia, triste sin el aliento de los suyos. Maldito coronavirus.

Mestalla cerró todas sus puertas por mandato de gobiernos regionales y nacionales y órganos del fútbol varios y el himno de la Champions sonó sin gargantas que lo secundaran. Entre cemento y más cemento, bajo la única mirada de la estatua de Vicente Navarro, el Valencia dijo adiós a la Champions.

El 4-1 de la ida obligaba al milagro, pero el cierre del estadio minó la épica y cualquier intento de remontada. No se logran victorias para el recuerdo sin soldados ni escribas que den fe de las mismas. El Valencia se sabía más derrotado que cuando cogió el avión desde Milán. Por si fuera poco, Diakhaby echó más paladas de tierra.

El partido empezó y no había sumado el reloj tres minutos de partido cuando Diakhaby, con el pie derecho, se llevaba por delante a Ilicic. Al traste todo el trabajo de Celades y sus chicos. Ilicic no falló desde el punto de penalti. Al Valencia le costó enchufarse y durante muchos minutos se olió que el 0-2 venía en camino.

Fue un partido de muchos goles, y sin embargo no fue entretenido, sin demasiadas alternativas o jugadas de calidad. Sobresalió Ilicic, iluminado con cada balón que tocaba. En el Valencia empujaba Rodrigo y le seguía Gameiro, que puso el momentáneo empate tras un buen servicio de su compañero y el error de Palomino. El Atalanta, de forma inesperada, se encontró con otro regalo de Diakhaby en forma de mano. Penalti. El delantero esloveno, el protagonista de la noche, volvió a no errar. El central francés no empezó la segunda mitad.

El Valencia salió dispuesto a agotar sus últimas balas con un fuerte arranque en la segunda mitad, y por un rato hizo soñar a los que se congregaron en bares y en sus casas delante de la tele. Ferran puso un buen balón telegrafiado al interior del área y Gameiro, de cabeza, atinó. El propio Ferran aprovechó un calamitoso repliegue y sorteó una salida de Sportiello para de vaselina subir el 3-2.

En ese simulacro de milagro, en una contra, el Atalanta bajó al Valencia de la nube. No tuvo dificultad Ilicic en colocar su disparo desde la frontal en la red del castigado Cillessen. El 3-4 fue el reflejo de un equipo hundido y el esloveno no desaprovechó la ocasión para hacer historia con su cuarto tanto.

El Valencia, que había sufrido un severo correctivo en la ida, apenas tuvo oportunidad de levantar el 4-1. 4-8 es el global. Sin público, con Diakhaby, con Ilicic, el Valencia se queda en el camino y continúa el Atalanta.