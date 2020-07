Imanol advirtió del peligro de un Levante sin presión

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, advirtió este sábado del peligro de un Levante que, una vez confirmada la permanencia y sin objetivos claros, está "muy suelto" y cuenta con grandes jugadores que van a complicar la posibilidad de puntuar en Valencia.

"Es un equipo que tiene mucho nivel ahora que los puestos de abajo están lejos. Si gana los cinco partidos podría estar cerca de los de arriba, aunque sería muy difícil. Esto que le convierte en un equipo atrevido y valiente y muy peligroso al jugar sin presión", detalló el preparador de la Real.

Alguacil no cree que el terreno de juego vaya a ser un problema al disputarse en un estadio que no es el habitual del conjunto del Levante y señaló que "por lo que me dicen y se ve en las imágenes, no va a haber excusas, está en perfecto estado y los que tenemos que dar el callo somos nosotros".

El técnico, en un encuentro telemático con los medios de prensa previo a este partido, se refirió al buen estado de su plantilla tras la victoria ante el Espanyol, que ha supuesto un gran revulsivo moral para un equipo que estaba atravesando un mal momento.

"Tras el confinamiento se nos dio todo al revés, todo en contra, sumamos un solo punto y cuando ganamos al Espanyol lo celebramos de esa forma, como el pase a la final de Copa el día de Miranda, lo que habla muy bien de los jugadores porque lo estábamos pasando mal", reconoció el entrenador blanquiazul.

Se felicitó de que los goles ante el conjunto catalán los marcaran sus dos delanteros centro William José e Isak, aunque quiso valorar también el papel de un Mikel Oyarzábal que no marcó pero que en su opinión es "importantísimo" y también del espíritu de pelea de su plantilla, algo que para él es un "motivo de alegría mayor que los propios triunfos y la mejor noticia".