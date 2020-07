Imanol desveló por qué no jugaron Odegaard ni Isak

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, manifestó que ya están pensando en el próximo compromiso: "Seguimos muy vivos y el lunes tenemos que volver a demostrarlo. Estoy orgulloso de todo lo que han hecho mis jugadores porque al descanso íbamos 0-2, hicimos cosas bien y también otras mal".

No tuvo reparos en admitir que los errores defensivos están penalizando mucho a su equipo porque, según el preparador guipuzcoano, "menos no nos puede hacer un rival, no se puede tirar menos a portería de lo que nos tiran, pero es así de terrible".

No quiere excusarse ni en las lesiones, ni en la juventud de su plantilla, aunque sí advirtió que "regalando lo que estamos regalando es imposible competir en Primera División".

Después de romper una racha negativa y con el deseo de "coger la ola" en este encuentro, admitió que el resultado ha sido una "decepción", pero animó a sus jugadores "a coger la siguiente, porque con la actitud esta se puede lograr".

Desveló que no pudo contar con futbolistas como Odegaard o Isak porque "no estaban disponibles ni para calentar" ante la acumulación de partidos, pero confía en tenerles para la visita a Villarreal, clave para seguir en la séptima plaza.

Espera que los sucesivos reveses que está encajando la Real tras el parón no pasen factura a su vestuario y subrayó que "el equipo juega y somete a un rival como el Granada, que quiere estar en Europa y al que es difícil de batir y hacerle ocasiones, pero regalando tanto es difícil ganar".